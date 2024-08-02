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Компанія Intel звільняє понад 15 000 співробітників, щоб вибратися з кризи

22:54, 2 серпня 2024
Техногігант намагається вибратися з кризи і знизити витрати до 2025 року на 10 млрд доларів.
Компанія Intel звільняє понад 15 000 співробітників, щоб вибратися з кризи
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Корпорація Intel оголосила про скорочення свого штату співробітників на 15% і припинення «другорядної роботи». Про це повідомляє The Verde.

Таким чином техногігант намагається вибратися з кризи і знизити витрати до 2025 року на 10 млрд доларів.

За оцінками експертів, роботу втратять «від 15 до 19 тисяч фахівців».

Також зазначається, що Intel не встигає встигнути за конкурентами з AMD і NVIDIA в плані застосування генеративного штучного інтелекту, але компанія продовжить розвиватися в цій галузі. Також компанія продовжує нарощувати виробничі потужності для створення флагманських чіпів для ноутбуків, де Apple і Qualcomm становлять серйозну загрозу з Arm.

Крім того, серйозним ударом по престижу Intel є і проблеми з процесорами 13 і 14-го покоління. Власники нових моделей ще у квітні скаржилися на зависання та перезавантаження ПК в іграх, але Intel тільки зараз визнала проблему. Це матиме довгострокові наслідки, впевнені експерти.

Виторг компанії за другий квартал склав $12,8 млрд, знизившись лише на 1% порівняно з минулим роком. Intel продовжує стабільно заробляти на продажу комплектуючих для ПК і серверів.

Згідно з оцінками Layoffs.fyi, який відстежує скорочення співробітників у компаніях по всьому світу, понад 120 тисяч фахівців втратили роботу в технологічних корпораціях і стартапах у 2024 році. Тривожні сигнали про економічний спад в IT вперше далися взнаки ще наприкінці 2021 року і тривають досі.

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