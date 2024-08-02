Нацбанк оценил влияние повышения налогов на рост цен: какие риски

Ведение новых налогов или повышение ставок по наличным может привести к ускорению роста цен в Украине, - Нацбанк.

Планируемое увеличение налогов может повлечь за собой дальнейшее повышение потребительских цен для населения. Об этом сказано в Инфляционном отчете Национального банка.

Отмечается, что ожидаемое влияние на ускорение инфляции повлияет на акцизы на горючее, табачные изделия и алкоголь.

Согласно информации от НБУ, основной сценарий прогноза учитывает ряд мобилизационных мер в 2024 году, в том числе повышение акцизных налогов. На данный момент инициативы по введению новых налогов или повышению существующих ставок, а также сокращение или отмена налоговых льгот представляют риск для прогноза.

Отмечается, что каждая из таких инициатив может оказать разное влияние на инфляцию. Например, повышение отдельных прямых налогов (в частности, с доходов населения) будет уменьшать инфляционное давление из-за ограничения потребления, компенсируя таким образом влияние больших бюджетных расходов.

«Налоги на потребление содержат больше проинфляционных рисков, ведь их повышение напрямую отразится на потребительских ценах. В частности, в случае повышения ставки НДС это скажется почти на всех компонентах, входящих в ИПЦ», – сообщили в Нацбанке.

Также Нацбанк указывает, что проинфляционные риски содержит и возможное введение военного сбора с доходов предприятий, ведь такой налог в значительной степени может переноситься бизнесом на потребителей.

Как говорится в отчете, эффект на цены может быть мультипликативным, поскольку обложение будет возникать на каждом этапе цепи производства и реализации продукции, кроме случаев вертикально интегрированных компаний. Внедрение этого налога способно "значительно ускорить инфляцию" за относительно короткий срок.

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