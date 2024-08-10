В 2023 году половина новых ФЛП в Украине были женщинами, – Минэкономики

Министерство экономики подводит итоги программы «СТВОРЮЙ!» по поддержке женщин-предпринимателей.

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31 июля завершился прием заявок на грантовую программу «СТВОРЮЙ!», поддерживающую женщин-предпринимателей в Украине. Министерство экономики Украины сообщает, что с момента старта программы в апреле, оргкомитет получил более тысячи заявок от женщин-предпринимателей со всех уголков страны.

Согласно данным, больше всего заявок поступило из западного (41%), центрального (18%) и северного (18%) регионов Украины, тогда как восточный и южный регионы предоставили меньше заявок (14% и 9% соответственно). 12% заявок поступили от бизнесменок из сельской местности.

Грантовая программа, с бюджетом в 1 миллион долларов, нацелена на поддержку масштабирования и развития малого и среднего бизнеса в сферах производства и переработки. Среди заявок - бизнесы из разных отраслей, от косметической индустрии до мебельного производства, которые продемонстрировали амбициозные планы по расширению и автоматизации.

Анализ заявок показал, что 60% аппликантов представляют пищевую и легкую промышленность, включая производство одежды, а полиграфия и мебельное производство составляют около 5% каждая. Многие из бизнесов были основаны во время войны, и гранты помогут поднять их на новый уровень.

Первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко отметила, что женщины в Украине активно берут на себя лидерские роли в бизнесе. В прошлом году каждый второй ФЛП в Украине был женщиной, а каждая третья компания также возглавлялась женщиной. Программа «СТВОРЮЙ!» является частью правительственной стратегии «Сделано в Украине» и направлена на преодоление гендерного разрыва в оплате труда и стимулирование экономического роста.

Заместитель Министерки экономики Татьяна Бережная подчеркнула, что программа уже поразила инновационными проектами украинских предпринимательниц, и в ближайшее время планируется новый набор грантов.

Победительницы программы будут объявлены постепенно, первая часть имен станет известна в начале августа.

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