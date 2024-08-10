Китай разрабатывает гиперзвуковое оружие, которое сможет поражать цели в любой точке планеты.

Ученые разрабатывают новый тип гиперзвукового глайдера с собственным твердотопливным двигателем.

Китайские ученые разрабатывают новый тип гиперзвукового аппарата с собственным твердотопливным двигателем, способным поражать цели в любой точке мира. Об этом сообщает South China Morning Post.

Глайдер – автономный беспилотный аппарат в виде торпеды с крыльями, двигающийся за счет смены своей плавучести, а также это может быть и подводный планер.

Согласно замыслу, устройство должно выполнять полет траекторией «волновой планировки», подобно тому, когда плоские камни или другие предметы бросают в воду таким образом, чтобы они несколько раз отскочили от ее поверхности.

При планировании из космоса аппарат должен на заданной высоте несколько раз совершить отскок от верхних слоев атмосферы и снова набрать высоту.

Китайцы взяли за основу работу австрийского ученого Ойгена Зенгера, разрабатывавшего бомбардировщик-космолит для нацистской Германии в годы Второй мировой войны. На ее основе они построили модель, у которой фюзеляж интегрирован с W-образными крыльями.

Путем компьютерного моделирования было установлено, что максимальная скорость аппарата может достигать 20 чисел Маха. При этом он сможет поддерживать ее более 17 чисел Маха дольше 30 минут. После полета продолжительностью около часа глайдер по-прежнему способен планировать на скорости выше 7 чисел Маха, что позволит поражение целей практически в любой точке Земли.

Перспективная модель будет вдвое менее подвержена перегреву, что позволит облегчить конструкцию за счет меньшего количества термостойких материалов.

Разработку глайдера ведет группа под руководством конструктора Юн Энми в Китайском центре аэродинамических исследований и разработок. Юн Эньми отметил, что нынешняя технология еще не отвечает всем требованиям военных: для преодоления систем противоракетной обороны аппарат должен быть высокоманевренным и многократно менять траекторию полета.

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