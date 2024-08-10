У 2023 році половина нових ФОПів в Україні були жінками, – Мінекономіки

Міністерство економіки підсумовує результати програми «СТВОРЮЙ!» з підтримки жінок-підприємців.

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31 липня завершився прийом заявок на грантову програму «СТВОРЮЙ!», що підтримує жінок-підприємиць в Україні. Міністерство економіки України повідомляє, що з моменту старту програми в квітні, оргкомітет отримав понад тисячу заявок від жінок-підприємців з усіх куточків країни.

Згідно з даними, найбільше заявок надійшло з західного (41%), центрального (18%) та північного (18%) регіонів України, тоді як східний і південний регіони надали менше заявок (14% і 9% відповідно). 12% заявок надійшли від бізнесменок з сільської місцевості.

Грантова програма, з бюджетом в 1 мільйон доларів, націлена на підтримку масштабування та розвитку малого і середнього бізнесу в сферах виробництва та переробки. Серед заявок – бізнеси з різних галузей, від косметичної індустрії до меблевого виробництва, які продемонстрували амбітні плани щодо розширення і автоматизації.

Аналіз заявок показав, що 60% апліканток представляють харчову та легку промисловість, включаючи виробництво одягу, а поліграфія та меблеве виробництво становлять близько 5% кожна. Багато з бізнесів були започатковані під час війни, і гранти допоможуть підняти їх на новий рівень.

Перша віцепрем'єрка та Міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що жінки в Україні активно беруть на себе лідерські ролі у бізнесі. Минулого року кожен другий ФОП в Україні був жінкою, а кожна третя компанія також очолювалася жінкою. Програма «СТВОРЮЙ!» є частиною урядової стратегії «Зроблено в Україні» і спрямована на подолання гендерного розриву в оплаті праці та стимулювання економічного зростання.

Заступниця Міністерки економіки Тетяна Бережна підкреслила, що програма вже вразила інноваційними проєктами українських підприємиць, і найближчим часом планується новий набір грантів.

Переможниці програми будуть оголошені поступово, перша частина імен стане відома на початку серпня.

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