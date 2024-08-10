Український атлет Олексій Середа потрапив у фінал Олімпіади-2024

Український атлет у стрибках у воду з 10-метрової вишки зайняв 11-е місце у кваліфікації.

Федерація України зі стрибків у воду

Український атлет Олексій Середа здобув місце у фіналі Олімпіади-2024 з стрибків у воду з 10-метрової вишки. Як повідомляється в трансляції змагання, хоча в його виступах були і невдалі стрибки, в кінці Середа отримав 86,40 бала, що забезпечило йому місце у фіналі.

Середа завершив кваліфікаційний раунд на 11-му місці. До фіналу пройшли стрибуни у воду, які зайняли місця з першого по дванадцяте в рейтинговій таблиці.

Нагадаємо, що Жан Беленюк здобув бронзу на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі.

А Олександр Хижняк приніс Україні третє золото на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.