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Український атлет Олексій Середа потрапив у фінал Олімпіади-2024

13:30, 10 серпня 2024
Український атлет у стрибках у воду з 10-метрової вишки зайняв 11-е місце у кваліфікації.
Український атлет Олексій Середа потрапив у фінал Олімпіади-2024
Федерація України зі стрибків у воду
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Український атлет Олексій Середа здобув місце у фіналі Олімпіади-2024 з стрибків у воду з 10-метрової вишки. Як повідомляється в трансляції змагання, хоча в його виступах були і невдалі стрибки, в кінці Середа отримав 86,40 бала, що забезпечило йому місце у фіналі.

Середа завершив кваліфікаційний раунд на 11-му місці. До фіналу пройшли стрибуни у воду, які зайняли місця з першого по дванадцяте в рейтинговій таблиці.

Нагадаємо, що Жан Беленюк здобув бронзу на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі.

А Олександр Хижняк приніс Україні третє золото на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

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