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Землю накриє магнітна буря, можливі збої в енергосистемах та радіозв'язку

15:35, 10 серпня 2024
Земля зазнає магнітної бурі рівня G2, яка може вплинути на здоров'я і технічні системи.
Землю накриє магнітна буря, можливі збої в енергосистемах та радіозв'язку
Джерело фото: pixabay.com
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У суботу, 10 серпня, Земля зазнає впливу помірної магнітної бурі рівня G2, яка може мати негативні наслідки для самопочуття людей та технічних систем. Як повідомляє Meteoprog, збуджений стан магнітосфери може спричинити відключення радіозв'язку, збої в роботі енергосистем і вплинути на здоров'я метеозалежних осіб, особливо тих, хто має серцево-судинні захворювання.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була високою. Було зафіксовано п'ять спалахів класу С, чотири спалахи класу М і один спалах класу Х, зокрема найбільший спалах Х1. Спалахи X-класу, які рідко трапляються, можуть викликати тривалі радіаційні бурі, що впливають на супутники, системи зв'язку і енергосистеми. Також можливе утворення яскравого полярного сяйва.

Очікується, що геомагнітне поле залишиться неспокійним, з можливістю сильного геомагнітного шторму. Сонячна активність на 10 серпня передбачає:

  • Можливість малого геомагнітного шторму: 35%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму: 20%
  • Імовірність спалаху на Сонці класу М: 75%
  • Імовірність спалаху на Сонці класу Х: 25%
  • Кількість сонячних плям: 292

Метеозалежним особам і людям з серцево-судинними захворюваннями рекомендується приділити особливу увагу своєму здоров'ю в цей день, оскільки магнітні бурі можуть підвищити ризик інфарктів та інсультів.

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