На кордоні Рівненщини здетонували міни: є постраждалий

Травмувався чоловік, який прямував у бік кордону.

Фото: начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль

Вибухнули міни у прикордонній смузі Рівненської області. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Постраждала цивільна людина. За попередньою інформацією, чоловік прямував в бік кордону, проігнорувавши покажчики "Небезпечно міни".

У Рівненській ОВА вкотре нагадують про режимні обмеження й заборону перебування цивільних у прикордонній смузі. Дозвіл на це можна отримати лише у прикордонній службі. Наразі ж на півночі укріплюють кордон, зокрема й шляхом мінування.

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