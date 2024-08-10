Хорватія підтвердила готовність підтримати Україну новим енергообладнанням

Хорватія розгляне можливість додаткової допомоги Україні в енергетичному секторі.

Джерело фото: Міненерго

Хорватія розгляне можливість надання Україні додаткового генерувального обладнання. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства енергетики України після зустрічі заступника міністра енергетики Романа Андарака і Надзвичайного і Повноважного Посла Хорватії в Україні Аніцея Джамича.

Хорватська сторона підтвердила готовність продовжити підтримку України, зокрема через участь у Фонді підтримки енергетики України та підтримку сімей енергетиків, які постраждали внаслідок російської агресії. Також обговорювалася можливість обміну досвідом у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу.

До цього Хорватія вже надала Україні 75 тонн обладнання для енергетичної інфраструктури.

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