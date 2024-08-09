Проривом у Курській області Україні вдалося досягти оперативної раптовості, — Інститут вивчення війни

Українські війська присутні в районах, що знаходяться за 35 км від кордону із Сумською областю.

Українські військові змогли досягти оперативної раптовості на кордоні з рф, зокрема, у Курській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 8 серпня.

На це вказують брак узгодженої відповіді рф, а також темпи просування українських військ.

«За останні півтора року бойових дій як російські, так і українські сили не змогли досягти оперативної раптовості через часткову прозорість поля бою в Україні. Здатність України досягти оперативної раптовості підкреслює, що широкомасштабна візуальна й сенсорна прозорість, яку встановили обидві сторони, не означає повної прозорості поля бою, однак воюючі сторони в Україні можуть використовувати двозначність оперативних намірів для досягнення оперативної раптовості», - йдеться у звіті.

Геолокаційні кадри свідчать, що 8 серпня українські війська продовжили стрімке просування вглиб Курської області, і, за повідомленнями, перебувають у районах, розташованих за 35 кілометрів від кордону рф із Сумською областю.

Водночас у ISW вважають, що російське військове командування має низку ймовірних варіантів дій, до яких рф може вдатися у відповідь на українську операцію в Курській області.

Зокрема, країна-агресор може використовувати наявних призовників, прикордонників, фсб, росгвардію та інші нерегулярні сили, вже розгорнуті в районі міжнародного кордону, для відтиснення українських військ і захисту від української операції в Курській області.

Крім цього, військове командування рф може використати наявне північне угруповання військ, розгорнуте вздовж російсько-українського кордону, для відповіді на українську операцію в Курській області.

Також рф може перекинути в Курську область оперативні резерви, накопичені для запланованого на літо 2024 року наступу, або відносно більш забезпечені та боєздатні фронтові підрозділи з інших районів театру воєнних дій.

Російське військове командування може спробувати зберегти сили, які воно наразі спрямувало в Курську область, але може перекинути в цей район значні авіаційні та ударні підрозділи, щоб підвищити здатність рф відвоювати територію.

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