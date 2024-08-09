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Прорывом в Курской области Украине удалось достичь оперативной внезапности, — Институт изучения войны

10:54, 9 августа 2024
Украинские войска присутствуют в районах, находящихся в 35 км от границы с Сумской областью.
Прорывом в Курской области Украине удалось достичь оперативной внезапности, — Институт изучения войны
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Украинские военные смогли достичь оперативной внезапности на границе с рф, в частности, в Курской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 8 августа.

На это указывают нехватку согласованного ответа рф, а также темпы продвижения украинских войск.

«За последние полтора года боевых действий как российские, так и украинские силы не смогли достичь оперативной внезапности из-за частичной прозрачности поля боя в Украине. Способность Украины достичь оперативной внезапности подчеркивает, что широкомасштабная визуальная и сенсорная прозрачность, установленная обеими сторонами, не означает полной прозрачности поля боя, однако воюющие стороны в Украине могут использовать двусмысленность оперативных намерений для достижения оперативной внезапности», - говорится в отчете.

Геолокационные кадры свидетельствуют, что 8 августа украинские войска продолжили стремительное продвижение вглубь Курской области, и, по сообщениям, находятся в районах, расположенных в 35 километрах от границы рф с Сумской областью.

В то же время в ISW считают, что российское военное командование имеет ряд возможных вариантов действий, к которым рф может прибегнуть в ответ на украинскую операцию в Курской области.

В частности, страна-агрессор может использовать имеющихся призывников, пограничников, фсб, росгвардию и другие нерегулярные силы, уже развернутые в районе международной границы, для оттеснения украинских войск и защиты от украинской операции в Курской области.

Кроме этого, военное командование рф может использовать существующую северную группировку войск, развернутую вдоль российско-украинской границы, для ответа на украинскую операцию в Курской области.

Также рф может перебросить в Курскую область оперативные резервы, накопленные для запланированного на лето 2024 года наступления, или относительно более обеспеченные и боеспособные фронтовые подразделения из других районов театра военных действий.

Российское военное командование может попытаться сохранить силы, которые оно направило в Курскую область, но может перебросить в этот район значительные авиационные и ударные подразделения, чтобы повысить способность рф отвоевать территорию.

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