В Киеве будут судить мужчину, который продал авто, а потом похитил его, потому что новый владелец хотел его перепродать

23-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве в суд будет передано дело мужчины, который сначала продал автомобиль Audi, а затем похитил его у нового владельца. Злоумышленник, раздраженный тем, что новый владелец решил перепродать автомобиль, решил вернуть его себе. Об этом сообщила полиция Киева.

В Святошинское управление полиции поступило сообщение об угоне автомобиля. Оказалось, что новый владелец Audi, планируя продать транспортное средство, оставил автомобиль на улице, где неизвестный злоумышленник воспользовался ситуацией и уехал на нем.

Оперативники вместе с аналитиками криминального анализа быстро нашли как автомобиль, так и лицо, ответственное за угон. Им оказался бывший владелец автомобиля, 23-летний житель Киевской области, который недавно продал автомобиль. Недовольный тем, что его бывший автомобиль снова был выставлен на продажу, он решил вернуть его себе.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством. Обвинительный акт направлен в суд, где обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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