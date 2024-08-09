У Києві судитимуть чоловіка, який продав авто, а потім викрав його, бо новий власник хотів його перепродати

23-річному чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві до суду буде передано справу чоловіка, який спочатку продав автомобіль Audi, а згодом викрав його у нового власника. Зловмисник, роздратований тим, що новий власник вирішив перепродати автомобіль, вирішив повернути його собі. Про це повідомила поліція Києва.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля. Виявилося, що новий власник Audi, плануючи продати транспортний засіб, залишив автомобіль на вулиці, де невідомий зловмисник скористався ситуацією і поїхав на ньому.

Оперативники разом із аналітиками кримінального аналізу швидко знайшли як автомобіль, так і особу, відповідальну за викрадення. Ним виявився колишній власник автівки, 23-річний мешканець Київщини, який нещодавно продав автомобіль. Невдоволений тим, що його колишній автомобіль знову був виставлений на продаж, він вирішив повернути його собі.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Обвинувальний акт скеровано до суду, де обвинуваченому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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