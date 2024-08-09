Школа надає приміщення в оренду: чи треба сплачувати податок на нерухомість

Для навчальних закладів встановлено пільгу з податку, але вона залежить від напряму використання нерухомості.

Головне управління ДПС в Івано-Франківській області роз’яснило, чи наступає у випадку передачі в оренду приміщення дошкільного або загальноосвітнього закладу обов’язок сплати податку на нерухомість.

Податковим Кодексом України передбачено, що будівлі дошкільних та загальноосвітніх закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, які використовуються для надання освітніх послуг, не є об’єктом оподаткування (пп. 266.2.2 ПКУ). Відповідно на згадані приміщення податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не нараховуватиметься.

Тобто ключовою ознакою звільнення дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування є використання таких об’єктів нерухомості для надання освітніх послуг.

Якщо заклад здається в оренду не для надання освітніх послуг, то в такому разі дія пп. 266.2.2 ПКУ не поширюється. Тобто площа, що здаватиметься в оренду, оподатковуватиметься податком на нерухомість згідно з діючими ставками, встановленими місцевими органами самоврядування.

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