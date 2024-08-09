Прем'єр-міністр Саксонії закликає до скорочення військової допомоги Україні через межі можливостей Німеччини.

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Прем'єр-міністр німецької Саксонії Міхаель Кречмер виступив з закликом до скорочення військової допомоги Україні, заявивши, що Німеччина досягла межі своїх можливостей. Як повідомляє Zeit, Кречмер аргументує свою позицію тим, що продовження фінансування постачання зброї не приносить значного результату.

«Ми більше не можемо продовжувати виділяти кошти на зброю Україні, щоб ця зброя витратилася і нічого не дала. Усе має бути в міру», – зазначив Кречмер.

Прем'єр-міністр підкреслив, що хоча підтримка України важлива, Німеччина повинна розуміти свої обмеження. Відповідаючи на запитання про можливу спробу заощадження коштів шляхом припинення поставок зброї, він пояснив, що з самого початку конфлікту підтримував дипломатичне врегулювання, а не військові постачання.

«Протягом двох років у мене була дуже чітка думка з цього приводу, і мені шкода говорити, що вона багато в чому підтвердилася», – додав Кречмер, висловлюючи переконання, що війна в Україні завершиться не на полі бою, а за столом переговорів.

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