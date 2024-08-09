Премьер-министр Саксонии призывает к сокращению военной помощи Украине из-за пределов возможностей Германии.

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Премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер выступил с призывом к сокращению военной помощи Украине, заявив, что Германия достигла предела своих возможностей. Как сообщает Zeit, Кречмер аргументирует свою позицию тем, что продолжение финансирования поставок оружия не приносит значительного результата.

«Мы больше не можем продолжать выделять средства на оружие Украине, чтобы это оружие потратилось и ничего не дало. Все должно быть в меру», - отметил Кречмер.

Премьер-министр подчеркнул, что хотя поддержка Украины важна, Германия должна понимать свои ограничения. Отвечая на вопрос о возможной попытке сбережения средств путем прекращения поставок оружия, он пояснил, что с самого начала конфликта поддерживал дипломатическое урегулирование, а не военные поставки.

«В течение двух лет у меня было очень четкое мнение по этому поводу, и мне жаль говорить, что оно во многом подтвердилось», - добавил Кречмер, выражая убеждение, что война в Украине завершится не на поле боя, а за столом переговоров.

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