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Иранские хакеры атаковали американских политиков перед выборами, – расследование Microsoft

16:14, 9 августа 2024
Microsoft: Иранские хакеры пытались взломать учетную запись американского чиновника перед президентскими выборами.
Иранские хакеры атаковали американских политиков перед выборами, – расследование Microsoft
Источник фото: ukrinform
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По данным исследователей Microsoft, в июне связанные с Ираном хакеры предприняли попытку взлома учетной записи американского чиновника, связанного с президентской кампанией. Как сообщает Reuters, эта кибератака произошла через несколько недель после аналогичного взлома учетной записи официального представителя штата США.

В отчете Microsoft указано, что группа, управляемая разведывательным подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отправила фишинговое электронное письмо высокопоставленному чиновнику президентской кампании. Другая группа из КСИР сумела скомпрометировать учетную запись пользователя с минимальными правами доступа на окружном уровне. Эта деятельность является частью более широкой кампании иранских группировок, направленной на получение разведданных о политических кампаниях в США.

Согласно отчету, учетная запись служащего округа была взломана в мае в рамках операции «распыления паролей», когда хакеры используют общие или раскрытые пароли для взлома учетных записей. Однако, по словам исследователей, хакеры не смогли получить доступ к другим учетным записям через этот взлом.

Microsoft также обнаружила, что другая иранская группа создала «тайные» новостные сайты, использовавшие искусственный интеллект для извлечения содержимого из реальных новостных источников, пытаясь повлиять на американских избирателей из разных политических спектров. Известно, что среди таких сайтов были Nio Thinker (левый) и Savannah Time (консервативный).

Согласно выводам исследователей, эти нарушения являются частью попыток иранских группировок повлиять на президентские выборы в США в ноябре. В публикации не предоставлены подробности о конкретном должностном лице, о котором говорится в отчете.

Иранская сторона отвергает обвинения в кибератаках. Представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке заявило, что киберпотенциал Ирана является «оборонительным и пропорциональным угрозам», с которыми страна сталкивается, и что Тегеран не планирует осуществлять кибератаки. Иранская миссия подчеркнула, что президентские выборы в США являются «внутренним делом», в которое Иран не вмешивается.

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