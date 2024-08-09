Минкульт заявил о «рейдерском захвате» земли Музея в Пирогово

Речь идет о более 17 800 квадратных метрах, которые музей использует с 1970-х годов.

Источник фото: Минкульт

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило о «фактической легализации рейдерского захвата» нежилых зданий и земельного участка общей площадью более 17 800 кв. м Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Киеве, которые Музей в Пирогово на законных основаниях использует с 1970-х годов. МКИП отмечает, что имущество было зарегистрировано на подставных лиц.

Музей обратился за защитой в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины. В 2022 году Офис отменил незаконную регистрацию, а также возбудил уголовное дело под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины.

«Мошенники решили легализовать рейдерский захват через судебное решение», - говорится в сообщении.

Ранее столичной общине вернули в собственность земельный участок вблизи Национального музея народной архитектуры и быта Украины. Речь идет о землях возле Музея в Пирогово площадью почти 19 га и стоимостью более 442 млн гривен.

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