Практика судов
  1. В Украине

Минкульт заявил о «рейдерском захвате» земли Музея в Пирогово

09:42, 9 августа 2024
Речь идет о более 17 800 квадратных метрах, которые музей использует с 1970-х годов.
Минкульт заявил о «рейдерском захвате» земли Музея в Пирогово
Источник фото: Минкульт
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило о «фактической легализации рейдерского захвата» нежилых зданий и земельного участка общей площадью более 17 800 кв. м Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Киеве, которые Музей в Пирогово на законных основаниях использует с 1970-х годов. МКИП отмечает, что имущество было зарегистрировано на подставных лиц.

Музей обратился за защитой в Офис противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины. В 2022 году Офис отменил незаконную регистрацию, а также возбудил уголовное дело под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора Украины.

«Мошенники решили легализовать рейдерский захват через судебное решение», - говорится в сообщении.

Ранее столичной общине вернули в собственность земельный участок вблизи Национального музея народной архитектуры и быта Украины. Речь идет о землях возле Музея в Пирогово площадью почти 19 га и стоимостью более 442 млн гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о зарегистрированных партнерствах для разнополых и однополых пар поддержал Комитет по вопросам здоровья нации

Законопроект предлагает ввести регистрируемое партнерство как добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных полов.

С утвержденным кодом классификации должностей госслужбы согласны только 44% госслужащих – НАДС

Наиболее недовольными результатами классификации должностей оказались государственные служащие наиболее многочисленной категории госслужбы – категории «В».

В Украине появится Градостроительный кадастр на государственном уровне

Кабмин решил, что нужно создать Градостроительный кадастр.

Дизельные генераторы не подпадают под упрощенный режим уплаты таможенных платежей для ввоза

Депутаты сообщили, что приняли закон об освобождении от пошлины и НДС на ввоз в Украину оборудования для энергетики, однако один из самых распространенных видов генераторов это не затронуло.

В Совете судей и в ВСП рассказали, почему к идее введения обязательной специализации судей в делах о военных и воинских преступлениях есть замечания

Внедрению специализации по рассмотрению дел о военных и воинских преступлениях могут помешать проблемы в судейских коллективах на общую нехватку судей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області