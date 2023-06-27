Громаді Києва повернули у власність землі біля Музею Пирогова вартістю понад 442 млн гривень

Столичній громаді повернули у власність земельну ділянку поблизу Музею Пирогова, яка була незаконно зареєстрована за агропромисловим товариством.

Фото з відкритих джерел

Столичній громаді повернули у власність земельну ділянку поблизу Національного музею народної архітектури та побуту України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Мова йде про землі біля Музею в Пирогові площею майже 19 га та вартістю понад 442 млн гривень.

Раніше було встановлено, що на підставі договору, укладеного у 2004 році, агропромислове товариство орендувало вище зазначену земельну ділянку.

Рішенням Київради у 2015 році договір оренди був розірваний та повторно не укладався.

Однак товариство без відповідних правових підстав, за відсутності волевиявлення Київради та без укладення нового договору оренди у 2017 році зареєструвало в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право оренди цієї ділянки, у такий спосіб порушивши право територіальної громади міста Києва на користування та розпорядження комунальною землею.



Погодившись з правовою позицією прокуратури, суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов у повному обсязі.



На даний час рішення суду реально виконано, державна реєстрація права оренди спірної земельної ділянки за товариством скасована.

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