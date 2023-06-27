Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Держоргани і юрособи повинні будуть зареєструватися в Електронному суді, — Верховна Рада ухвалила закон

Верховна Рада прийняла закон про обов’язкову реєстрацію електронних кабінетів учасників судових процесів.

Держпідприємство Мінцифри взялося рекламувати «вирішення юридичних питань» у адвоката зі стажем в рік роботи

Держпідприємство Мінцифри – Дія – розповсюджує рекламну інформацію про послуги «Адвокатського ринку» без уточнення, чи проводився відповідний тендер та чи справді на сайті консультують адвокати.

Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

Закон передбачає передачу персональних даних пацієнтів з електронної системи охорони здоров’я (окрім медичної інформації) до Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб – платників податків з метою проведення звірки інформації про пацієнтів.

Рада підтримала законопроєкт про безоплатне проживання у тимчасовому житлі для визначених категорій ВПО до кінця війни

Депутати підтримали у першому читанні законопроєкт, який передбачає можливість проживання у тимчасовому житлі для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб до завершення воєнного стану.

Денис Малюська заявив, що Рада прийняла закон, який спрощує евакуацію в’язниць

Верховна Рада ухвалила закон про адаптацію в’язничої системи до реалій війни, - Денис Малюська.

  1. В Україні

Громаді Києва повернули у власність землі біля Музею Пирогова вартістю понад 442 млн гривень

18:35, 27 червня 2023
Столичній громаді повернули у власність земельну ділянку поблизу Музею Пирогова, яка була незаконно зареєстрована за агропромисловим товариством.
Громаді Києва повернули у власність землі біля Музею Пирогова вартістю понад 442 млн гривень
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Столичній громаді повернули у власність земельну ділянку поблизу Національного музею народної архітектури та побуту України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Мова йде про землі біля Музею в Пирогові площею майже 19 га та вартістю понад 442 млн гривень.

Раніше було встановлено, що на підставі договору, укладеного у 2004 році, агропромислове товариство орендувало вище зазначену земельну ділянку.

Рішенням Київради у 2015 році договір оренди був розірваний та повторно не укладався.

Однак товариство без відповідних правових підстав, за відсутності волевиявлення Київради та без укладення нового договору оренди у 2017 році зареєструвало в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право оренди цієї ділянки, у такий спосіб порушивши право територіальної громади міста Києва на користування та розпорядження комунальною землею.

Погодившись з правовою позицією прокуратури, суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов у повному обсязі.

На даний час рішення суду реально виконано, державна реєстрація права оренди спірної земельної ділянки за товариством скасована.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео