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  1. В Украине

Общине Киева вернули в собственность земли возле Музея Пирогова стоимостью более 442 млн гривен

18:35, 27 июня 2023
Столичной общине вернули в собственность земельный участок вблизи Музея Пирогова, который был незаконно зарегистрирован за агропромышленным обществом.
Общине Киева вернули в собственность земли возле Музея Пирогова стоимостью более 442 млн гривен
Фото из открытых источников
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Столичной общине вернули в собственность земельный участок вблизи Национального музея народной архитектуры и быта Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Речь идет о землях возле Музея в Пирогово площадью почти 19 га и стоимостью более 442 млн гривен.

Ранее было установлено, что на основании договора, заключенного в 2004 году, агропромышленное общество арендовало выше указанный земельный участок.

Решением Киевсовета в 2015 году договор аренды был расторгнут и повторно не заключался.

Однако общество без соответствующих правовых оснований, при отсутствии волеизъявления Киевсовета и без заключения нового договора аренды в 2017 году зарегистрировало в Государственном реестре прав на недвижимое имущество право аренды этого участка, таким образом нарушив право территориальной общины города Киева на пользование и распоряжение коммунальной землей.

Согласившись с правовой позицией прокуратуры, суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск в полном объеме.

В настоящее время решение суда реально исполнено, государственная регистрация права аренды спорного земельного участка по обществу отменена.

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