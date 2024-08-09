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Мінкульт заявив про «рейдерське захоплення» землі Музею в Пирогові

09:42, 9 серпня 2024
Мова йде про понад 17 800 квадратних метрів, які музей використовує з 1970-х років.
Мінкульт заявив про «рейдерське захоплення» землі Музею в Пирогові
Джерело фото: Мінкульт
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Міністерство культури і інформаційної політики України повідомило про «фактичну легалізацію рейдерського захоплення» нежитлових будівель та земельної ділянки загальною площею понад 17 800 кв. м Національного музею народної архітектури та побуту України у Києві, які Музей у Пирогові на законних підставах використовує з 1970-х років. МКІП зазначає, що майно було зареєстроване на підставних осіб.

Музей звернувся за захистом до Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України. У 2022 році Офіс скасував незаконну реєстрацію, а також порушив кримінальну справу за процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора України.

«Шахраї вирішили легалізувати рейдерське захоплення через судове рішення», – йдеться у повідомленні.

Раніше столичній громаді повернули у власність земельну ділянку поблизу Національного музею народної архітектури та побуту України. Мова йде про землі біля Музею в Пирогові площею майже 19 га та вартістю понад 442 млн гривень.

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