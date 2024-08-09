9 серпня: яке сьогодні свято та головні події

09:24, 9 серпня 2024
9 серпня відзначають Міжнародний день корінних народів світу.
Джерело фото: misto.vn.ua
9 серпня відзначаються кілька значущих дат: Міжнародний день корінних народів світу, Міжнародний день коворкінгу та Всесвітній день книголюбів. Цей день також має особливе значення у церковному календарі — вшановується пам'ять святого апостола Матія, одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа, ім'я якого походить від єврейського слова «дар Яхве».
Історичні події цього дня:
- 1919 рік: Велика Британія оголосила протекторат над Персією.
- 1919 рік: Київська група Армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника звільнила Жмеринку від більшовиків.
- 1940 рік: Завершено будівництво залізниці Берлін-Багдад.
- 1942 рік: Британська колоніальна адміністрація заарештувала лідера індійського національно-визвольного руху Махатму Ганді, який був звільнений з в'язниці лише у 1944 році.
- 1945 рік: Вибух атомної бомби в Нагасакі.
- 1965 рік: Сінгапур здобув незалежність від Малайзії.
- 1974 рік: На межі імпічменту через Вотергейтський скандал Річард Ніксон став першим (і на сьогодні єдиним) президентом США, який подав у відставку.
- 1990 рік: У Саудівську Аравію почали прибувати американські війська для підготовки до військової операції проти Іраку.
Пам'ятні дати:
- 125 років з дня народження Памели Ліндон Треверс (1899-1996), англійської письменниці, відомої серією книг про Мері Поппінс.
- 120 років з дня народження Миколи Филимоновича Матвійчука (1904-1993), українського літературознавця, критика та педагога.
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