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9 серпня: яке сьогодні свято та головні події

09:24, 9 серпня 2024
9 серпня відзначають Міжнародний день корінних народів світу.
9 серпня: яке сьогодні свято та головні події
Джерело фото: misto.vn.ua
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9 серпня відзначаються кілька значущих дат: Міжнародний день корінних народів світу, Міжнародний день коворкінгу та Всесвітній день книголюбів. Цей день також має особливе значення у церковному календарі — вшановується пам'ять святого апостола Матія, одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа, ім'я якого походить від єврейського слова «дар Яхве».

Історичні події цього дня:

  • 1919 рік: Велика Британія оголосила протекторат над Персією.
  • 1919 рік: Київська група Армії УНР під командуванням Юрія Тютюнника звільнила Жмеринку від більшовиків.
  • 1940 рік: Завершено будівництво залізниці Берлін-Багдад.
  • 1942 рік: Британська колоніальна адміністрація заарештувала лідера індійського національно-визвольного руху Махатму Ганді, який був звільнений з в'язниці лише у 1944 році.
  • 1945 рік: Вибух атомної бомби в Нагасакі.
  • 1965 рік: Сінгапур здобув незалежність від Малайзії.
  • 1974 рік: На межі імпічменту через Вотергейтський скандал Річард Ніксон став першим (і на сьогодні єдиним) президентом США, який подав у відставку.
  • 1990 рік: У Саудівську Аравію почали прибувати американські війська для підготовки до військової операції проти Іраку.

Пам'ятні дати:

  • 125 років з дня народження Памели Ліндон Треверс (1899-1996), англійської письменниці, відомої серією книг про Мері Поппінс.
  • 120 років з дня народження Миколи Филимоновича Матвійчука (1904-1993), українського літературознавця, критика та педагога.

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