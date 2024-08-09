Дональд Трамп погодився на дебати з Камалою Гарріс

Дональд Трамп та Камала Гарріс проведуть дебати на ABC News 10 вересня.

Джерело фото: Financial Times

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп погодився провести дебати зі своєю суперницею, віцепрезиденткою-демократкою Камалою Гарріс, 10 вересня на телеканалі ABC News. Раніше Трамп наполягав на дебатах 4 вересня на Fox News.

«Я з нетерпінням чекаю дебатів, тому що думаю, що ми повинні прояснити ситуацію», - цитує його ABC.

Як повідомляє ABC News, Трамп підтвердив свою участь під час пресконференції в резиденції Мар-а-Лаго. «ABC News прийме дебати кандидатів у президенти 10 вересня на телеканалі ABC. Віцепрезидентка Гарріс і колишній президент Трамп підтвердили, що візьмуть участь у дебатах на ABC», — йдеться в заяві телеканалу.

Як повідомляє CNN, на пресконференції в Мар-а-Лаго він зазначив, що з нетерпінням чекає зустрічі з Гарріс і вже домовився про майбутні дебати: на Fox News 4 вересня, на ABC 10 вересня, і на NBC 25 вересня.

Трамп також згадав, що залишаються деякі «дрібні деталі», які ще потрібно узгодити, зокрема щодо аудиторії та місця проведення. Він висловив сумнів, що Гарріс погодиться на всі запропоновані умови дебатів.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс офіційно підтвердила свою участь у дебатах із кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом, які відбудуться 10 вересня на телеканалі ABC News. Про це вона заявила журналістам у четвер увечері, висловивши своє очікування від майбутнього поєдинку.

«Що ж, я рада, що він, нарешті, погодився на дебати 10 вересня. Я з нетерпінням чекаю цього і сподіваюся, що він з'явиться», – заявила Гарріс.

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