У Києві в наземному транспорті тимчасово не працюють валідатори, проте за проїзд платити треба

Пасажирів просять використовувати додаток «Київ Цифровий».

Джерело фото: Главком

У Києві через технічні причини тимчасово вийшли з ладу валідатори в наземному громадському транспорті, повідомляє КМДА. Наразі фахівці працюють над відновленням роботи обладнання.

Пасажирів просять сплачувати за проїзд через сервіс віртуальної валідації у міському застосунку «Київ Цифровий». Контролери проінформовані про ситуацію і не будуть штрафувати пасажирів під час проведення ремонтних робіт.

Про повне відновлення роботи валідаторів буде повідомлено додатково.

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