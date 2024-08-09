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Мексика відмовляється арештовувати путіна на запит України

10:36, 9 серпня 2024
Президент Мексики відмовився виконати запит України на арешт путіна, якщо він приїде на інавгурацію.
Мексика відмовляється арештовувати путіна на запит України
Джерело фото: АР
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Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відхилив запит українського уряду на арешт владіміра путіна, якщо російський лідер відвідає інавгурацію нового президента Мексики у жовтні. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву президента під час урядової пресконференції.

«Ми не можемо цього зробити», – заявив Лопес Обрадор, підкресливши, що це питання не належить до компетенції Мексики.

Український уряд звернувся до Мексики із проханням заарештувати Путіна, якщо він прибуде на церемонію інавгурації новообраного президента Клаудії Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня. У своїй заяві від 7 серпня посольство України в Мексиці нагадало про ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Команда Шейнбаум раніше повідомила, що запросила путіна та надіслала «дипломатичне повідомлення» усім країнам, з якими Мексика підтримує дипломатичні відносини.

Європейська комісія також звернулася до влади Мексики із закликом заарештувати путіна, якщо він відвідає інавгурацію, але мексиканський уряд залишився непохитним у своїй позиції.

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