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Президент Венесуели тимчасово заборонив соцмережу X у Венесуелі через конфлікт із Маском

08:30, 9 серпня 2024
Мадуро звинувачує Маска в закликах до громадянської війни та заборонив на 10 днів соцмережу X.
Президент Венесуели тимчасово заборонив соцмережу X у Венесуелі через конфлікт із Маском
Джерело фото: zn.ua
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Президент Венесуели Ніколас Мадуро загострив конфлікт із власником соціальної мережі X (раніше відомої як Twitter) Ілоном Маском, оголосивши про тимчасову заборону платформи в країні. Це рішення стало реакцією на спірні президентські вибори, що викликали хвилю протестів. Про це повідомляє Reuters.

Мадуро підписав резолюцію, запропоновану венесуельським регулятором Conatel, яка передбачає вилучення X з обігу на 10 днів. Він звинуватив Маска в розпалюванні ненависті та закликах до громадянської війни через платформу.

«Х забирайся з Венесуели на 10 днів!» – заявив Мадуро в своїй промові, що транслювалася на державному телебаченні.

Конфлікт між Мадуро і Маском не є новим. Вони неодноразово обмінювалися гострими зауваженнями щодо X, де Маск порівнював президента Венесуели з віслюком, а Мадуро звинувачував мільярдера в підбурюванні протестів після виборів.

Заборона X є черговим кроком Мадуро проти великих технологічних компаній. Раніше цього тижня він закликав громадян відмовитися від використання WhatsApp на користь Telegram або WeChat, звинувачуючи додаток у використанні для погроз родинам військовослужбовців і поліцейських.

Представники WhatsApp відмовилися від коментарів, а X не відповів на запити про ситуацію.

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