Президент Венесуэлы временно запретил соцсеть X в Венесуэле из-за конфликта с Маском

Мадуро обвиняет Маска в призывах к гражданской войне и запретил на 10 дней соцсеть X.

Источник фото: zn.ua

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обострил конфликт с владельцем социальной сети X (ранее известной как Twitter) Илоном Маском, объявив о временном запрете платформы в стране. Это решение стало реакцией на спорные президентские выборы, вызвавшие волну протестов. Об этом сообщает Reuters.

Мадуро подписал резолюцию, предложенную венесуэльским регулятором Conatel, которая предусматривает изъятие X из обращения на 10 дней. Он обвинил Маска в разжигании ненависти и призывах к гражданской войне через платформу.

«Х убирайся из Венесуэлы на 10 дней!» - заявил Мадуро в своей речи, транслировавшейся на государственном телевидении.

Конфликт между Мадуро и Маском не является новым. Они неоднократно обменивались острыми замечаниями относительно X, где Маск сравнивал президента Венесуэлы с ослом, а Мадуро обвинял миллиардера в подстрекательстве протестов после выборов.

Запрет X является очередным шагом Мадуро против крупных технологических компаний. Ранее на этой неделе он призвал граждан отказаться от использования WhatsApp в пользу Telegram или WeChat, обвиняя приложение в использовании для угроз семьям военнослужащих и полицейских.

Представители WhatsApp отказались от комментариев, а X не ответил на запросы о ситуации.

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