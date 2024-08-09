Мексика отказывается арестовывать путина на запрос Украины

Президент Мексики отказался выполнить запрос Украины на арест путина, если он приедет на инаугурацию.

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил запрос украинского правительства на арест владимира путина, если российский лидер посетит инаугурацию нового президента Мексики в октябре. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление президента во время правительственной пресс-конференции.

«Мы не можем этого сделать», - заявил Лопес Обрадор, подчеркнув, что этот вопрос не относится к компетенции Мексики.

Украинское правительство обратилось к Мексике с просьбой арестовать путина, если он прибудет на церемонию инаугурации новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум, которая состоится 1 октября. В своем заявлении от 7 августа посольство Украины в Мексике напомнило об ордере на арест, выданном Международным уголовным судом (МУС).

Команда Шейнбаум ранее сообщила, что пригласила путина и направила «дипломатическое сообщение» всем странам, с которыми Мексика поддерживает дипломатические отношения.

Европейская комиссия также обратилась к властям Мексики с призывом арестовать путина, если он посетит инаугурацию, но мексиканское правительство осталось непоколебимым в своей позиции.

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