В Киеве в наземном транспорте временно не работают валидаторы, однако за проезд платить надо

В Киеве по техническим причинам временно вышли из строя валидаторы в наземном общественном транспорте, сообщает КГГА. Сейчас специалисты работают над восстановлением работы оборудования.
Пассажиров просят оплачивать проезд через сервис виртуальной валидации в городском приложении «Киев Цифровой». Контролеры проинформированы о ситуации и не будут штрафовать пассажиров во время проведения ремонтных работ.
О полном восстановлении работы валидаторов будет сообщено дополнительно.
ОБНОВЛЕНО
По состоянию на 10 утра, работа валидаторов в наземном общественном транспорте начинает восстанавливаться.
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