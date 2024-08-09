В Киеве в наземном транспорте временно не работают валидаторы, однако за проезд платить надо

Пассажиров просят использовать приложение «Киев Цифровой».

Источник фото: Главком

В Киеве по техническим причинам временно вышли из строя валидаторы в наземном общественном транспорте, сообщает КГГА. Сейчас специалисты работают над восстановлением работы оборудования.

Пассажиров просят оплачивать проезд через сервис виртуальной валидации в городском приложении «Киев Цифровой». Контролеры проинформированы о ситуации и не будут штрафовать пассажиров во время проведения ремонтных работ.

О полном восстановлении работы валидаторов будет сообщено дополнительно.

ОБНОВЛЕНО

По состоянию на 10 утра, работа валидаторов в наземном общественном транспорте начинает восстанавливаться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.