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Дональд Трамп согласился на дебаты с Камалой Харрис

09:06, 9 августа 2024
Дональд Трамп и Камала Харрис проведут дебаты на ABC News 10 сентября.
Дональд Трамп согласился на дебаты с Камалой Харрис
Источник фото: Financial Times
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп согласился провести дебаты со своей соперницей, вице-президентом-демократом Камалой Харрис, 10 сентября на телеканале ABC News. Ранее Трамп настаивал на дебатах 4 сентября на Fox News.

«Я с нетерпением жду дебатов, потому что думаю, что мы должны прояснить ситуацию», — цитирует его ABC.

Как сообщает ABC News, Трамп подтвердил свое участие во время пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго. «ABC News примет дебаты кандидатов в президенты 10 сентября на телеканале ABC. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах на ABC», - говорится в заявлении телеканала.

Как сообщает CNN, на пресс-конференции в Мар-а-Лаго он отметил, что с нетерпением ждет встречи с Харрис и уже договорился о предстоящих дебатах: на Fox News 4 сентября, на ABC 10 сентября, и на NBC 25 сентября.

Трамп также упомянул, что остаются некоторые «мелкие детали», которые еще нужно согласовать, в частности относительно аудитории и места проведения. Он выразил сомнение, что Харрис согласится на все предложенные условия дебатов.

Вице-президент США Камала Харрис официально подтвердила свое участие в дебатах с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом, которые состоятся 10 сентября на телеканале ABC News. Об этом она заявила журналистам в четверг вечером, выразив свое ожидание от предстоящего поединка.

«Что ж, я рада, что он, наконец, согласился на дебаты 10 сентября. Я с нетерпением жду этого и надеюсь, что он появится», - заявила Харрис.

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