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9 августа: какой сегодня праздник и главные события

09:24, 9 августа 2024
9 августа отмечают Международный день коренных народов мира.
9 августа: какой сегодня праздник и главные события
Источник фото: misto.vn.ua
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9 августа отмечаются несколько значимых дат: Международный день коренных народов мира, Международный день коворкинга и Всемирный день книголюбов. Этот день также имеет особое значение в церковном календаре - почитается память святого апостола Матия, одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа, имя которого происходит от еврейского слова «дар Яхве».

Исторические события этого дня:

  • 1919 год: Великобритания объявила протекторат над Персией.
  • 1919 год: Киевская группа Армии УНР под командованием Юрия Тютюнника освободила Жмеринку от большевиков.
  • 1940 год: Завершено строительство железной дороги Берлин-Багдад.
  • 1942 год: Британская колониальная администрация арестовала лидера индийского национально-освободительного движения Махатму Ганди, который был освобожден из тюрьмы только в 1944 году.
  • 1945 год: Взрыв атомной бомбы в Нагасаки.
  • 1965 год: Сингапур получил независимость от Малайзии.
  • 1974 год: На грани импичмента из-за Уотергейтского скандала Ричард Никсон стал первым (и на сегодня единственным) президентом США, который подал в отставку.
  • 1990 год: В Саудовскую Аравию начали прибывать американские войска для подготовки к военной операции против Ирака.

Памятные даты:

  • 125 лет со дня рождения Памелы Линдон Треверс (1899-1996), английской писательницы, известной серией книг о Мэри Поппинс.
  • 120 лет со дня рождения Николая Филимоновича Матвийчука (1904-1993), украинского литературоведа, критика и педагога.

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