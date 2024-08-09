Іранські хакери атакували американських політиків перед виборами, – розслідування Microsoft

Microsoft: Іранські хакери намагалися зламати обліковий запис американського високопосадовця перед президентськими виборами.

Джерело фото: ukrinform

За даними дослідників Microsoft, у червні пов’язані з Іраном хакери здійснили спробу зламу облікового запису американського високопосадовця, пов’язаного з президентською кампанією. Як повідомляє Reuters, ця кібератака відбулася через кілька тижнів після аналогічного зламу облікового запису офіційного представника штату США.

У звіті Microsoft зазначено, що група, керована розвідувальним підрозділом Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), надіслала фішинговий електронний лист високопосадовому чиновнику президентської кампанії. Інша група з КВІР зуміла скомпрометувати обліковий запис користувача з мінімальними правами доступу на окружному рівні. Ця діяльність є частиною ширшої кампанії іранських угруповань, спрямованої на отримання розвідданих про політичні кампанії у США.

Згідно зі звітом, обліковий запис службовця округу був зламаний у травні в рамках операції «розпилення паролів», коли хакери використовують загальні або розкриті паролі для зламу облікових записів. Проте, за словами дослідників, хакери не змогли отримати доступ до інших облікових записів через цей злом.

Microsoft також виявила, що інша іранська група створила «таємні» новинні сайти, що використовували штучний інтелект для вилучення вмісту з реальних новинних джерел, намагаючись вплинути на американських виборців з різних політичних спектрів. Відомо, що серед таких сайтів були Nio Thinker (лівий) і Savannah Time (консервативний).

Згідно з висновками дослідників, ці порушення є частиною спроб іранських угруповань вплинути на президентські вибори в США в листопаді. У публікації не надано подробиць про конкретного посадовця, про якого йдеться у звіті.

Іранська сторона відкидає звинувачення у кібератаках. Представництво Ірану при ООН у Нью-Йорку заявило, що кіберпотенціал Ірану є «оборонним і пропорційним загрозам», з якими країна стикається, і що Тегеран не планує здійснювати кібератаки. Іранська місія підкреслила, що президентські вибори в США є «внутрішньою справою», в яку Іран не втручається.

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