Школа предоставляет помещение в аренду: нужно ли платить налог на недвижимость

Для учебных заведений установлена ​​льгота по налогу, но она зависит от направления использования недвижимости.

Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области разъяснило, наступает ли в случае передачи в аренду помещения дошкольного или общеобразовательного учреждения обязанность уплаты налога на недвижимость.

Налоговым Кодексом Украины предусмотрено, что здания дошкольных и общеобразовательных учреждений независимо от формы собственности и источников финансирования, используемых для предоставления образовательных услуг, не являются объектом налогообложения (пп. 266.2.2 НКУ). Соответственно на указанные помещения налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, не будет начисляться.

То есть ключевым признаком увольнения дошкольных и общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности и источников финансирования является использование таких объектов недвижимости для предоставления образовательных услуг.

Если заведение сдается в аренду не для предоставления образовательных услуг, то в таком случае действие пп. 266.2.2 НКУ не распространяется. То есть площадь, которая будет сдаваться в аренду, будет облагаться налогом на недвижимость согласно действующим ставкам, установленным местными органами самоуправления.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.