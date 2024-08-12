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У МОЗ оновили рекомендації щодо щеплень проти COVID-19: хто має ревакцинуватися

13:14, 12 серпня 2024
Що змінюється у вакцинації проти коронавірусу.
У МОЗ оновили рекомендації щодо щеплень проти COVID-19: хто має ревакцинуватися
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Міністерство охорони здоров’я затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу. Так, схеми вакцинації для населення спрощуються – для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти СОVID-19.  Для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, передбачено введення більшої кількості доз – тобто ревакцинація через 6-12 місяців.

Також для лікарів та пацієнтів змінюється визначення етапів вакцинації:

Одне щеплення (або два щеплення для окремих груп) — це первинна вакцинація.

Всі наступні щеплення — ревакцинація проти COVID-19.

Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців не усім, а людям із груп ризику:

  • дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;
  • вагітним;
  • людям, старшим за 60 років;
  • дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції,
  • представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

Потребу у ревакцинації визначає лікар — враховуючи затверджені МОЗ рекомендації.

Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (два або три щеплення, в залежності від вакцини) та зробили 4 або 5 за рахунком бустерне щеплення минулого року, — можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись.

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