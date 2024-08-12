У МОЗ оновили рекомендації щодо щеплень проти COVID-19: хто має ревакцинуватися

Міністерство охорони здоров’я затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу. Так, схеми вакцинації для населення спрощуються – для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти СОVID-19. Для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, передбачено введення більшої кількості доз – тобто ревакцинація через 6-12 місяців.
Також для лікарів та пацієнтів змінюється визначення етапів вакцинації:
Одне щеплення (або два щеплення для окремих груп) — це первинна вакцинація.
Всі наступні щеплення — ревакцинація проти COVID-19.
Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців не усім, а людям із груп ризику:
Потребу у ревакцинації визначає лікар — враховуючи затверджені МОЗ рекомендації.
Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (два або три щеплення, в залежності від вакцини) та зробили 4 або 5 за рахунком бустерне щеплення минулого року, — можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись.
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