В Минздраве обновили рекомендации по прививкам против COVID-19: кто должен ревакцинироваться

Министерство здравоохранения утвердило обновленные рекомендации по вакцинации против коронавируса. Так, схемы вакцинации для населения упрощаются – для большинства людей достаточно сделать одну прививку против СОVID-19. Для людей, которые входят в группу риска тяжелого течения COVID-19, предусмотрено введение большего количества доз – то есть ревакцинация через 6-12 месяцев.
Также для врачей и пациентов изменяется определение этапов вакцинации:
Одна прививка (или две прививки для отдельных групп) — это первичная вакцинация.
Все последующие прививки – ревакцинация против COVID-19.
Ревакцинацию рекомендуется делать через 6-12 месяцев не всем, а людям из групп риска:
Потребность в ревакцинации определяет врач – учитывая утвержденные Минздравом рекомендации.
Люди, которые в предыдущие годы прошли базовый курс прививки (две или три прививки, в зависимости от вакцины) и сделали 4 или 5 по счету бустерную прививку в прошлом году, — могут и дальше безвозмездно ревакцинироваться.
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