В Минздраве обновили рекомендации по прививкам против COVID-19: кто должен ревакцинироваться

Что меняется в вакцинации против коронавируса.

Министерство здравоохранения утвердило обновленные рекомендации по вакцинации против коронавируса. Так, схемы вакцинации для населения упрощаются – для большинства людей достаточно сделать одну прививку против СОVID-19. Для людей, которые входят в группу риска тяжелого течения COVID-19, предусмотрено введение большего количества доз – то есть ревакцинация через 6-12 месяцев.

Также для врачей и пациентов изменяется определение этапов вакцинации:

Одна прививка (или две прививки для отдельных групп) — это первичная вакцинация.

Все последующие прививки – ревакцинация против COVID-19.

Ревакцинацию рекомендуется делать через 6-12 месяцев не всем, а людям из групп риска:

взрослым и детям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания;

беременным;

людям старше 60 лет;

взрослым и детям, находящимся в группе риска тяжелого течения и смерти в результате коронавирусной инфекции,

представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные и др.).

Потребность в ревакцинации определяет врач – учитывая утвержденные Минздравом рекомендации.

Люди, которые в предыдущие годы прошли базовый курс прививки (две или три прививки, в зависимости от вакцины) и сделали 4 или 5 по счету бустерную прививку в прошлом году, — могут и дальше безвозмездно ревакцинироваться.

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