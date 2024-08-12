Кабмин опубликовал изменения в Правила пересечения границы относительно дополнительных проверок граждан

Остановили на границе для «дополнительного изучения оснований» – Кабмин добавил к Правилам пересечения границы возможность ГПСУ проверять данные из разных реестров и баз данных.

Источник фото: ГПСУ

Пограничная служба может получать от различных органов поручения, по которым граждане вносятся в определенные перечни, в соответствии с которыми могут остановить на границе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине действует порядок, согласно которому Государственная пограничная служба, получив поручение от определенных органов, имеет право провести «дополнительное изучение вопроса о наличии законных оснований для пересечения государственной границы лицами».

Речь идет о Порядке предоставления Государственной пограничной службе и выполнении ею поручений уполномоченных государственных органов в отношении лиц, пересекающих государственную границу, утвержденного еще в 2013 году постановлением Кабмина №280.

Согласно п. 11 Порядка в случае возникновения потребности в срочном выполнении поручения его содержание может передаваться телеграммой или телефаксом с обязательным последующим представлением в течение 5 суток органу Госпогранслужбы оригинала доверенности.

Определенные поручения, в том числе и относительно «дополнительного изучения вопроса» наличия законных оснований для пересечения границы, могут также предоставляться Госпогранслужбе в электронной форме с использованием интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системы контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу (система Аркан). В таком случае ответственность за достоверность информации, внесенной в информационно-коммуникационную систему пограничного контроля Гарт-1 Госпогранслужбы, несут инициаторы поручения.

9 августа 2024 г. Кабмин постановлением №901 убрал из порядка упоминания о системах Гарт-1 и Аркане.

Так, теперь соответствующим пунктом предусмотрено, что «поручения могут также предоставляться Госпогранслужбе в электронной форме с использованием информационно-коммуникационных систем в установленном законодательством порядке. Такие поручения оформляются в соответствии с требованиями законодательства в сфере электронных документов и электронного документооборота, а также в сфере электронной идентификации и электронных доверительных услуг.

Ответственность за предоставленную доверенность и достоверность информации, внесенной в информационно-коммуникационную систему, несет инициатор доверенности».

Также Кабмин постановлением №900 внес изменения в пункт 12 Правил пересечения государственной границы.

А именно, Правила дополнены нормой, согласно которой с целью проверки паспортных и подтверждающих документов уполномочены должностные лица Госпогранслужбы безвозмездно, в частности, путем электронного информационного взаимодействия, в установленном законодательством порядке получают информацию, в том числе из информационных (автоматизированных), информационно-коммуникационных систем и справочных систем, реестров и банков данных, держателем (администратором) которых являются органы государственной власти или органы местного самоуправления, в том числе с ограниченным доступом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 21 июня, Правительство постановлением №730 расширило перечень органов, имеющих право давать такие поручения, добавив Бюро экономической безопасности.

Также мы писали о судебном деле, по обстоятельствам которого мужчина при пересечении границы предъявил справку ВЛК о непригодности с исключением из военного учета, но его не пропустили из-за реакции системы Гарт-1.

По этому делу от 18 апреля 2024 г. по делу №260/3528/22 Верховный Суд указал, что наличие или совпадение информации о лице в оперативных базах данных системы «Гарт-1» автоматизированно запрещает лицу право пересечения государственной границы, несмотря на справку ВЛК о непригодности.

Автор: Наталя Мамченко

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