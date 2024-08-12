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Кабмин выделил из бюджета вклад в Организацию американских государств

12:37, 12 августа 2024
Взнос правительства в Организацию американских государств составит 20 тысяч долларов.
Кабмин выделил из бюджета вклад в Организацию американских государств
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Кабмин принял распоряжение от 9 августа 2024 г. №746-р «Об осуществлении добровольного взноса Украины в Организацию американских государств».

Как отмечено в документе, Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел по осуществлению добровольного взноса Украины в Организацию американских государств в сумме 20 000 долларов США за счет средств бюджетной программы 1401020 «Взносы Украины в бюджеты ООН, органы и специализированные учреждения системы ООН, другие международные организации и конвенционных органов».

Организация американских государств (ОАД) – международная организация Западного полушария, созданная 30 апреля 1948 года на IX Межамериканской конференции в Боготе (Колумбия) на основе Панамериканского союза, существовавшего с 1890 года.

Сегодня ОАГ объединяет 35 государств: Антигуа и Барбуду, Аргентину, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Боливию, Бразилию, Венесуэлу, Гаити, Гайану, Гватемалу, Гондурас, Гренаду, Доминику, Доминиканскую Республику, Эквадор, Канаду Реку, Мексику, Никарагуа, Панаму, Парагвай, Перу, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсию, США, Суринам, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили и Ямайку.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Украина за июль уплатила 185 млн долларов партнерам за обслуживание и погашение государственного долга.

Автор: Наталья Мамченко 

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