В Киеве хотят увеличить штрафы в десятки, а то и в сотни раз за снос или порчу исторических зданий

В Киевсовете говорят, что закон в нынешнем виде очень либерален к нарушителям, которые за снос или порчу исторического здания платят смешные штрафы.

Киев планирует разработать дополнительные механизмы защиты объектов культурного наследия. Чтобы наработать необходимые предложения, в городе создали рабочую группу по разработке дополнительных механизмов защиты объектов культурного наследия.

«Из-за отсутствия должного наказания для недобродетельных владельцев объектов культурного наследия, которые уничтожают или доводят памятки и ценные исторические здания до разрушения, тема сохранения культурного наследия становится все более болезненной. Закон в нынешнем виде не дает местным властям эффективно защищать свое историческое достояние и очень либерален к нарушителям, которые за снос или порчу исторического здания платят смешные штрафы. На утверждении в профильном министерстве уже несколько лет находится учетная документация по сотням объектов, и это угрожающая ситуация. Все понимают, что для обработки большого массива документов нужно время и люди, впрочем, так мы можем потерять исторические здания», – заявила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

По ее словам, путем внесения изменений в законодательство государство в первую очередь должно предоставить городским властям разрешение на принудительный выкуп объектов в случае, если собственник не выполняет необходимые памятникоохранные процедуры. Во-вторых, нужно усилить ответственность.

«Как минимум штрафы нужно увеличить в десятки, а то и в сотни раз. Кроме того, должен быть отработан четкий механизм взаимодействия на местном уровне, где все службы будут координировать свои действия и оперативно реагировать на проблемы. И здесь очень важна поддержка правоохранительных органов. Даже такие простые решения позволят остановить геноцид культурного наследия», – отметила замглавы КГГА.

Она отметила, что на местном уровне также необходимо будет принять ряд решений.

В Киевсовете добавили, что в ближайшее время должны наработать инструменты, благодаря которым можно ускорить предоставление объектам соответствующего статуса.

«Весомым рычагом могут стать решения Киевского городского совета, которые обеспечат создание новых механизмов защиты нашего наследия. Также наша рабочая группа имеет целью наработать действенный механизм защиты исторических зданий Киева, которые по тем или иным причинам не имеют охранного статуса», – добавила Анна Старостенко.

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