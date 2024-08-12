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В двух общинах Харьковщины усиливают комендантский час

15:39, 12 августа 2024
В Дергачевской и Липецкой общинах будет действовать комендантский час с 17:00 до 9:00.
В двух общинах Харьковщины усиливают комендантский час
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В Харьковской области в Дергачевской и Липецкой общинах усилили комендантский час. Об этом сообщила Харьковская РГА.

С сегодняшнего дня комендантский час в этих общинах будет действовать с 17:00 до 9:00.

В указанное время запрещается пребывание на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений и транспортных средств без имеющихся разрешений.

Также запрещается движение автомобилей без соблюдения режима светомаски.

Ранее мы писали, что в Донецкой области будет действовать новый комендантский час.

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