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С 12 августа в Донецкой области будет действовать новый комендантский час

17:23, 11 августа 2024
От завтра, в зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа.
С 12 августа в Донецкой области будет действовать новый комендантский час
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С 12 августа в Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа.

Так, в зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:

  • в населенных пунктах, удаленных от линии фронта, более чем на 10 километров, — с 21:00 до 05:00;
  • в населенных пунктах, расположенных от линии фронта меньше, чем на 10 километров, – с 17:00 до 09:00.

Соответствующее распоряжение подписал 9 августа во исполнение директивы Командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Долгий комендантский час установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк», - написал начальник ОВА.

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