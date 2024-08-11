С 12 августа в Донецкой области будет действовать новый комендантский час

С 12 августа в Донецкой области начнут действовать новые правила комендантского часа.
Так, в зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:
Соответствующее распоряжение подписал 9 августа во исполнение директивы Командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Долгий комендантский час установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк», - написал начальник ОВА.
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