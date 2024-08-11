З 12 серпня у Донецькій області діятиме нова комендантська година

Від завтра, залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години.

З 12 серпня у Донецькій області почнуть діяти нові правила комендантської години.

Так, залежно від відстані до фронту, на територіях будуть діяти два графіки комендантської години:

у населених пунктах, віддалених від лінії фронту більше, ніж на 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;

у населених пунктах, розташованих від лінії фронту менше, ніж на 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

Відповідне розпорядження підписав 9 серпня на виконання директиви Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Довга комендантська година встановлена, зокрема, у містах Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр, Торецьк», - написав начальник ОВА.

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