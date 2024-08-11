Британська розвідка показала руїни шкіл, вокзалів та житлових будинків Бахмута після російських атак

Британська розвідка показала супутникові знімки масштабів руйнувань у Бахмуті.

Джерело фото: 24-та окрема механізована бригада

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії оприлюднила кадри серйозних руйнувань у місті Бахмут, Донецької області, спричинених російським вторгненням. У звіті британського відомства зазначається, що внаслідок інтенсивних боїв і невибіркових обстрілів значно постраждала цивільна інфраструктура міста, зокрема школи, вокзали та житлові будинки.

«Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бої та невибірковий обстріл будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту. Школи, вокзали та житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були пошкоджені, а в деяких випадках зруйновані», — повідомили у британському Міністерстві оборони.

У звіті також представлені супутникові знімки, які фіксують значні пошкодження міської інфраструктури, включно зі стадіоном, школою та залізничним вокзалом у Бахмуті. Ці кадри є наочним свідченням масштабів руйнувань, спричинених російськими окупантами в місті.

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