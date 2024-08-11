Отримувачі страхових виплат можуть онлайн подати заяву на зміну виплатних реквізитів – як це зробити

Для отримувачів страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням реалізували нову можливість.

Пенсійний фонд повідомив про нову можливість для отримувачів страхових виплат у зв’язку з нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням – подання заяви на зміну виплатних реквізитів.

Для того, щоб подати таку заяву онлайн, потрібно виконати декілька кроків, а саме:

Зайдіть в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі “Комунікації з ПФУ“ оберіть опцію “Заява на страхову виплату“. Ознайомтесь з інформацією у спливаючому вікні та натисніть кнопку “Продовжити”. З переліку заяв, що з’являться на екрані, оберіть опцію “Заява на зміну виплатних реквізитів для отримання страхової виплати”. У заяві заповніть усі обов’язкові поля (позначені зірочкою – *), зазначте реквізити виплати страхової виплати, за потреби додайте скан-копії документів. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних і натисніть кнопку “Сформувати заяву”. Перевірте дані сформованої заяви, підпишіть її КЕП та надішліть до Пенсійного фонду України.

З результатами розгляду заяви можна буде ознайомитися у розділі «Мої звернення».

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