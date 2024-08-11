Получатели страховых выплат могут онлайн подать заявление на изменение выплатных реквизитов – как это сделать

16:47, 11 августа 2024
Для получателей страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием реализировали новую возможность.
Пенсионный фонд сообщил о новой возможности для получателей страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием – подачи заявления на изменение выплатных реквизитов.
Для того, чтобы подать такое заявление онлайн, нужно выполнить несколько шагов, а именно:
- Зайдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите опцию "Заявление на страховую выплату".
- Ознакомьтесь с информацией во всплывающем окне и нажмите кнопку “Продолжить”.
- Из перечня заявлений, которые появятся на экране, выберите опцию “Заявление на изменение выплатных реквизитов для получения страховой выплаты”.
- В заявлении заполните все обязательные поля (обозначенные звездочкой – *), укажите реквизиты выплаты страховой выплаты, при необходимости добавьте скан-копии документов.
- Дайте согласие на передачу и обработку персональных данных и нажмите кнопку “Сформировать заявление”.
- Проверьте данные сформированного заявления, подпишите его КЭП и отправьте в Пенсионный фонд Украины.
С результатами рассмотрения заявления можно ознакомиться в разделе «Мои обращения».
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