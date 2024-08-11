Получатели страховых выплат могут онлайн подать заявление на изменение выплатных реквизитов – как это сделать

Для получателей страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием реализировали новую возможность.

Пенсионный фонд сообщил о новой возможности для получателей страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием – подачи заявления на изменение выплатных реквизитов.

Для того, чтобы подать такое заявление онлайн, нужно выполнить несколько шагов, а именно:

Зайдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выберите опцию "Заявление на страховую выплату". Ознакомьтесь с информацией во всплывающем окне и нажмите кнопку “Продолжить”. Из перечня заявлений, которые появятся на экране, выберите опцию “Заявление на изменение выплатных реквизитов для получения страховой выплаты”. В заявлении заполните все обязательные поля (обозначенные звездочкой – *), укажите реквизиты выплаты страховой выплаты, при необходимости добавьте скан-копии документов. Дайте согласие на передачу и обработку персональных данных и нажмите кнопку “Сформировать заявление”. Проверьте данные сформированного заявления, подпишите его КЭП и отправьте в Пенсионный фонд Украины.

С результатами рассмотрения заявления можно ознакомиться в разделе «Мои обращения».

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