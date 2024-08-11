Капсула времени: найден кабриолет Honda S2000 с пробегом всего 1200 км за $125 000

В США нашли идеально сохранившийся кабриолет Honda S2000 1999 года выпуска.

Источник фото: Carscoops

В Соединенных Штатах был обнаружен редкий кабриолет Honda S2000 1999 года выпуска, который сохранился в почти новом состоянии. Автомобиль, который проехал всего 1200 км, был найден в штате Коннектикут и сейчас выставлен на продажу за 125 000 долларов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Этот спорткар был создан для внутреннего рынка Японии, поэтому он оснащен правым рулем. Автомобиль практически не использовался и хранился в гараже, что позволило сохранить его в идеальном состоянии. Кузов, салон и силовой агрегат автомобиля выглядят, как новые, что делает его настоящей капсулой времени.

Сейчас Honda S2000 становится все более ценной моделью на рынке коллекционных автомобилей. Хотя этот кабриолет был относительно недорогим при выпуске, сегодня его стоимость может достигать 200 000 долларов за идеально сохранившиеся экземпляры.

Японская версия Honda S2000, найденная в США, имеет несколько большую мощность по сравнению с глобальной версией. Она оснащена 2,0-литровым высокооборотным двигателем, который развивает 250 л. с. при 8300 об/мин. В сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач, этот автомобиль массой 1260 кг может разогнаться до 100 км/ч за 5,4 секунды и достичь максимальной скорости 240 км/ч.

Honda S2000 остается одной из самых известных спортивных моделей бренда, и ее стоимость продолжает расти, что делает этот автомобиль желанным объектом для коллекционеров.

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