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В Одесской области задержали троих мужчин, которые пытались бежать в Молдову

18:17, 11 августа 2024
Их опасный маршрут включал прохождение через чащу и форсирование реки Днестр.
В Одесской области задержали троих мужчин, которые пытались бежать в Молдову
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Пограничники задержали троих мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По информации ГПСУ, троих беглецов задержали на окраине села Яськи.

«Их противоправное намерение зафиксировали технические средства охраны границы. На поиски правонарушителей сразу выбыл пограничный наряд, действия которого был координирован оператором беспилотника», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, жители Одесской и Запорожской областей работали поварами в одном из одесских ресторанов. Опасный маршрут, включавший прохождение через чащу и форсирование реки Днестр, спланировал для своих коллег уроженец населенного пункта приграничья.

В отношении нарушителей составлены протоколы об админправонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), дела направлены в суд.

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