На Одещині затримали трьох чоловіків, які намагалися втекти до Молдови

Їхній небезпечний маршрут включав проходження через хащі та форсування річки Дністер.

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Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

За інформацією ДПСУ, трьох втікачів затримали на околиці села Яськи.

«Їх протиправний намір зафіксували технічні засоби охорони кордону. На пошуки правопорушників одразу вибув прикордонний наряд, дії якого координував оператор безпілотника», – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувалось, мешканці Одеської та Запорізької областей працювали кухарями в одному з одеських ресторанів. Небезпечний маршрут, який включав проходження через хащі та форсування річки Дністер, спланував для своїх колег уродженець населеного пункту прикордоння.

Відносно порушників складені протоколи про адмінправопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), справи скеровані до суду.

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