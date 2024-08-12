Що робити при відмові в е-рецепті – розповіли в МОЗ

За деяких причин лікар може відмовити виписати електронний рецепт.

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Сучасні технології значно полегшили процес отримання ліків в Україні, завдяки впровадженню електронного рецепта. Цей інноваційний інструмент дозволяє пацієнтам уникати зайвих візитів до лікаря, якщо немає термінової потреби. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоровʼя.

Електронний рецепт особливо зручний для людей, які потребують постійного прийому ліків або мають труднощі з фізичним відвідуванням лікаря.

Як отримати ліки за електронним рецептом:

Спочатку необхідно звернутися до лікаря. Під час прийому ви можете обрати, чи зручніше вам отримати ліки за електронним рецептом або за паперовим. Виписати електронний рецепт може будь-який лікар – державний, комунальний, приватний або лікар-ФОП.

Лікар створить електронний рецепт, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції щодо прийому ліків.

Після цього ви отримаєте СМС з номером рецепта та унікальним кодом підтвердження. Якщо у вас немає мобільного телефону, лікар може надати друковану інформаційну пам’ятку.

Придбати ліки за електронним рецептом можна в будь-якій аптеці, яка працює з ЕСОЗ.

Рецепт можна погасити в аптеці протягом 90 або 10 днів залежно від групи ліків. Для цього достатньо повідомити фармацевту номер рецепта та код.

Причини, чому лікар може відмовити у виписці електронного рецепта:

Відсутність декларації: Наявність декларації з сімейним лікарем не є обов'язковою, але пацієнт повинен бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я. У разі відмови лікаря звертайтеся до керівника медичного закладу або на гарячу лінію НСЗУ.

Запит на фізичний візит: Електронний рецепт дозволяє уникнути непотрібних візитів, але остаточне рішення щодо необхідності візиту приймає лікар.

Проблеми з інтернетом або енергозабезпеченням: Під час воєнного стану лікар може виписати паперовий рецепт, якщо ліки купуються власним коштом, за винятком наркотичних препаратів, які відпускаються тільки за електронним рецептом.

Електронний рецепт – це зручний інструмент, який робить отримання ліків швидшим і простішим, сприяючи зменшенню навантаження на медичні установи та покращуючи доступність медичних послуг.

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