Практика судів
  1. В Україні

Що робити при відмові в е-рецепті – розповіли в МОЗ

10:08, 12 серпня 2024
За деяких причин лікар може відмовити виписати електронний рецепт.
Що робити при відмові в е-рецепті – розповіли в МОЗ
Джерело фото: ТСН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сучасні технології значно полегшили процес отримання ліків в Україні, завдяки впровадженню електронного рецепта. Цей інноваційний інструмент дозволяє пацієнтам уникати зайвих візитів до лікаря, якщо немає термінової потреби. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоровʼя.

Електронний рецепт особливо зручний для людей, які потребують постійного прийому ліків або мають труднощі з фізичним відвідуванням лікаря.

Як отримати ліки за електронним рецептом:

  • Спочатку необхідно звернутися до лікаря. Під час прийому ви можете обрати, чи зручніше вам отримати ліки за електронним рецептом або за паперовим. Виписати електронний рецепт може будь-який лікар – державний, комунальний, приватний або лікар-ФОП.
  • Лікар створить електронний рецепт, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції щодо прийому ліків.
  • Після цього ви отримаєте СМС з номером рецепта та унікальним кодом підтвердження. Якщо у вас немає мобільного телефону, лікар може надати друковану інформаційну пам’ятку.
  • Придбати ліки за електронним рецептом можна в будь-якій аптеці, яка працює з ЕСОЗ.
  • Рецепт можна погасити в аптеці протягом 90 або 10 днів залежно від групи ліків. Для цього достатньо повідомити фармацевту номер рецепта та код.

Причини, чому лікар може відмовити у виписці електронного рецепта:

  • Відсутність декларації: Наявність декларації з сімейним лікарем не є обов'язковою, але пацієнт повинен бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я. У разі відмови лікаря звертайтеся до керівника медичного закладу або на гарячу лінію НСЗУ.
  • Запит на фізичний візит: Електронний рецепт дозволяє уникнути непотрібних візитів, але остаточне рішення щодо необхідності візиту приймає лікар.
  • Проблеми з інтернетом або енергозабезпеченням: Під час воєнного стану лікар може виписати паперовий рецепт, якщо ліки купуються власним коштом, за винятком наркотичних препаратів, які відпускаються тільки за електронним рецептом.

Електронний рецепт – це зручний інструмент, який робить отримання ліків швидшим і простішим, сприяючи зменшенню навантаження на медичні установи та покращуючи доступність медичних послуг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Галина Третьякова пропонує створити в Україні Національну демографічну агенцію

Утримання нового органу – Національної демографічної агенції – буде вартувати близько 272 млн на рік.

У Служби дисциплінарних інспекторів нарешті з’являться приміщення

Але потрібно ще домовитися з Кабінетом міністрів та Міністерством інфраструктури.

Особливості перерахунку пенсії екс-працівникам прокуратури, що виконували функції, які перейшли до ДБР – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зробив висновок стосовно складових грошового забезпечення для перерахунку пенсії колишнім працівникам прокуратури, що виконували функції, які перейшли до ДБР.

Чи вважається особистим поданням заяви про відстрочку направлення її поштою – висновок адміністративного суду

Суд зобов’язав ТЦК розглянути заяву про відстрочку і вказав, що обов`язок «особисто повідомити» не означає «особисто прибути», а також, що має застосовуватися закон, який діяв на час подання заяви.

Названо суди, які мають виключну підсудність, і які можуть розраховувати на підвищення заробітної плати в апаратах судів

Столичні апеляційні та спеціалізовані суди об’єдналися для того, щоб врятувати свій апарат

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Васильків
    Олена Васильків
    суддя Київського районного суду м. Одеси