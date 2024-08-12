Что делать при отказе в е-рецепте – рассказали в Минздраве

По некоторым причинам врач может отказать выписать электронный рецепт.

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Современные технологии значительно облегчили процесс получения лекарств в Украине, благодаря внедрению электронного рецепта. Этот инновационный инструмент позволяет пациентам избегать лишних визитов к врачу, если нет срочной необходимости. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Электронный рецепт особенно удобен для людей, которые нуждаются в постоянном приеме лекарств или имеют трудности с физическим посещением врача.

Как получить лекарства по электронному рецепту:

Сначала необходимо обратиться к врачу. Во время приема вы можете выбрать, удобнее ли вам получить лекарства по электронному рецепту или по бумажному. Выписать электронный рецепт может любой врач - государственный, коммунальный, частный или врач-ФЛП.

Врач создаст электронный рецепт, указав действующее вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарств.

После этого вы получите СМС с номером рецепта и уникальным кодом подтверждения. Если у вас нет мобильного телефона, врач может предоставить печатную информационную памятку.

Приобрести лекарства по электронному рецепту можно в любой аптеке, которая работает с ЕСОЗ.

Рецепт можно погасить в аптеке в течение 90 или 10 дней в зависимости от группы лекарств. Для этого достаточно сообщить фармацевту номер рецепта и код.

Причины, почему врач может отказать в выписке электронного рецепта:

Отсутствие декларации: Наличие декларации с семейным врачом не является обязательным, но пациент должен быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения. В случае отказа врача обращайтесь к руководителю медицинского учреждения или на горячую линию НСЗУ.

Запрос на физический визит: Электронный рецепт позволяет избежать ненужных визитов, но окончательное решение о необходимости визита принимает врач.

Проблемы с интернетом или энергообеспечением: Во время военного положения врач может выписать бумажный рецепт, если лекарства покупаются за свой счет, за исключением наркотических препаратов, которые отпускаются только по электронному рецепту.

Электронный рецепт - это удобный инструмент, который делает получение лекарств быстрее и проще, способствуя уменьшению нагрузки на медицинские учреждения и улучшая доступность медицинских услуг.

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