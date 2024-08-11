Как не стать жертвой торговли людьми: рекомендации Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины дало советы, как избежать возможного попадания в ситуации, которые можно классифицировать как торговлю людьми.
В частности, принципиально важно быть внимательными к информации, ко всем предложениям на рынке труда, как от модельных и брачных агентств и других рискованных вербовочных вариантов. Вторым принципом противодействия торговле людьми есть не молчать.
В ведомстве отметили, что война, развязанная россией, стала дополнительным фактором активизации торговцев людьми.
«У нас уже есть подтвержденные факты, когда на неподконтрольной Украине территории, женщины и несовершеннолетние дети становятся жертвами торговли людьми. Россия их использует в различных формах и видах торговли людьми. Мы фиксируем все эти факты. Ведь Минсоцполитики – это координатор, который сотрудничает с субъектами реагирования на случаи торговли людьми, которые определены законом», – сказал государственный эксперт экспертной группы по противодействию торговле людьми, домашнему насилию и гендерному равенству Директората развития социальных услуг Министерства социальной политики Андрей Лабунь.
По его словам, случаи торговли людьми происходят по всей территории Украины. И, как правило, процесс вовлечения человека в это преступление состоит из 5 этапов:
Если человек пострадал от таких действий, главное – не молчать, а сообщать о том, что с ним произошло. Это позволит правоохранительным органам найти и наказать виновного, а пострадавшее лицо может получить необходимую помощь, поддержку и социальные услуги.
Чтобы не попасть на крючок торговцев людьми, следует соблюдать правила безопасности:
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