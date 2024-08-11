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Как не стать жертвой торговли людьми: рекомендации Минсоцполитики

15:53, 11 августа 2024
Основные правила как не стать пострадавшим от действий торговцев людьми.
Как не стать жертвой торговли людьми: рекомендации Минсоцполитики
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Министерство социальной политики Украины дало советы, как избежать возможного попадания в ситуации, которые можно классифицировать как торговлю людьми.

В частности, принципиально важно быть внимательными к информации, ко всем предложениям на рынке труда, как от модельных и брачных агентств и других рискованных вербовочных вариантов. Вторым принципом противодействия торговле людьми есть не молчать.

В ведомстве отметили, что война, развязанная россией, стала дополнительным фактором активизации торговцев людьми.

«У нас уже есть подтвержденные факты, когда на неподконтрольной Украине территории, женщины и несовершеннолетние дети становятся жертвами торговли людьми. Россия их использует в различных формах и видах торговли людьми. Мы фиксируем все эти факты. Ведь Минсоцполитики – это координатор, который сотрудничает с субъектами реагирования на случаи торговли людьми, которые определены законом», – сказал государственный эксперт экспертной группы по противодействию торговле людьми, домашнему насилию и гендерному равенству Директората развития социальных услуг Министерства социальной политики Андрей Лабунь.

По его словам, случаи торговли людьми происходят по всей территории Украины. И, как правило, процесс вовлечения человека в это преступление состоит из 5 этапов:

  • Первый этап совершения преступления торговли людьми – это вербовка. Как правило, оно происходит в разных форматах: под предлогом предоставления работы, приглашения на работу от друзей или родственников, через медиа, а также через фирмы, которые позиционируют себя как рекламные, модельные или брачные агентства.
  • Второй этап – это перемещение. Это тайный (похищение) или открытый процесс, когда человек попадает в большинстве случаев за границу, где он используется в своей деятельности.
  • Третий этап - укрывательство, когда потерпевшую или пострадавшего лишают документов, средств связи и возможности сообщить о себе.
  • Четвертый этап – передача.
  • И пятый, заключительный – это эксплуатация. Это могут быть разные формы, как сексуальная эксплуатация, так и рабочая, а также обороты набирает принуждение к суррогатному материнству.

Если человек пострадал от таких действий, главное – не молчать, а сообщать о том, что с ним произошло. Это позволит правоохранительным органам найти и наказать виновного, а пострадавшее лицо может получить необходимую помощь, поддержку и социальные услуги.

Чтобы не попасть на крючок торговцев людьми, следует соблюдать правила безопасности:

  • будьте осмотрительны — никогда и никому не передавайте документы, удостоверяющие личность. Ваша идентичность – это ваша главная ценность;
  • изучайте язык страны, где вы планируете работать. Базовые знания помогут вам контролировать ситуацию;
  • не делитесь личной информацией в Интернете. Помните о кибербезопасности;
  • проверяйте условия труда, прежде чем принимать любое предложение работы;
  • всегда сообщайте своим близким, родственникам и партнерам обо всех данных вашей поездки: маршрут, страна, место назначения, номер заграничного телефона, ПИП контактного лица, которое вас будет встречать, и другие мелкие и не менее важные детали вашего путешествия;
  • придумайте с близкими кодовое слово, которое вы будете применять, если попадете в опасность;
  • имейте при себе список телефонов посольств и консульских учреждений Украины за границей.

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